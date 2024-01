2023 rok był rokiem niezwykle udanych dla Igi Świątek . Polska tenisistka dodała do swojej listy osiągnięć kolejne wielkoszlemowe trofeum, wygrywając w turnieju Rolanda Garrosa. Nie było to jednak jedyny imponujący sukces. Raszynianka po raz kolejny w karierze wywalczyła awans do kończącego sezon turnieju WTA Finals w Cancun. Podczas imprezy z Meksyku nasza reprezentantka nie miała sobie równych - pokonała wszystkie rywalki, które stanęły na jej drodze i po raz pierwszy została mistrzynią mistrzyń.