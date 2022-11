Czekała rok, żeby pokonać Igę Świątek. "Myślę, że to jej wystarczy"

"W tym sezonie oddałam jej za dużo łatwych meczów i myślę, że to jej wystarczy. Chciałam mieć pewność, że kiedy ze mną gra, to wie, że musi dać z siebie wszystko, aby zwyciężyć. Tylko dzięki takiemu podejściu mogłam dziś zaprezentować się na takim niesamowitym poziomie" - tłumaczyła Białorusinka.

W odróżnieniu od Polki, która ma za sobą prawie perfekcyjny sezon, to Sabalenka nazwała swój występ w mistrzostwach WTA "cudem", w związku z problemami z serwisem i faktem, że w pierwszych czterech miesiącach osiągnęła zaledwie jeden ćwierćfinał. Przełamanie przyszło później, tenisistka doszła do półfinałów w Cincinnati i US Open, a także wygrała dwa z trzech meczów fazy grupowej turnieju w Fort Worth.