Iga Świątek zaczęła swoją serię zwycięstw w ramach US Open 2025 - jeśli mowa o współzawodnictwie singlowym - od pokonania Emiliany Arango, a następnie też ogrywała Suzan Lamens i dwie Rosjanki - Annę Kalinską i Jekaterinę Aleksandrową. We wszystkich tych czterech starciach straciła przy tym tylko jednego seta.

3 września reprezentantka Polski stanęła tymczasem do pojedynku o półfinał wielkoszlemowego turnieju z przedstawicielką gospodarzy Amandą Anisimovą i niestety na tym jej droga po kolejny wielkoszlemowy tytuł w karierze zakończyła się. Przeciwniczka, którą Świątek zdeklasowała w finale tegorocznego Wimbledonu, tym razem odpłaciła jej się, eliminując raszyniankę z amerykańskiej rywalizacji po dwusetowej batalii (6:4, 6:3).

US Open 2025: Iga Świątek w ćwierćfinale! [Dzień 9] AP © 2025 Associated Press

Nie było powtórki z Wimbledonu, Świątek gorsza od Anisimovej. Potem padły takie słowa

Z początku mecz był niezwykle zacięty, jednak po pewnym czasie szczęście zaczęło zdecydowanie bardziej uśmiechać się do Amerykanki. W połączeniu z jej niebywałymi umiejętnościami oraz wielką wolą walki zaowocowało to zrewanżowaniem się za upokarzający finał tegorocznego Wimbledonu. Po wygranej ze Świątek, Amanda Anisimova nie potrafiła ukryć wzruszenia.

"Granie tutaj to naprawdę coś specjalnego. Taki moment po pamiętnym finale Wimbledonu to dla mnie spełnienie marzeń. Pracowałam na to bardzo ciężko. Iga jest jedną z najtrudniejszych rywalek, wiedziałam, że będę musiała sięgnąć głęboko do swoich zasobów, żeby wyjść z tego starcia zwycięsko. To dla mnie bardzo specjalny moment" - mówiła Anisimova w pomeczowym wywiadzie.

Iga Świątek może już pakować walizki. Polka odpada w ćwierćfinale US Open

Teraz Anisimovej nie pozostaje nic innego, jak poczekać na nazwisko jej kolejnej oponentki na nowojorskich zawodach - a będzie to albo Karolina Muchova, albo Naomi Osaka. Obie panie spróbują swych sił przeciw sobie w nocy z środy na czwartek czasu polskiego.

W drugim półfinale rakiety skrzyżują Aryna Sabalenka i Jessica Pegula - warto nadmienić, że Białorusinka broni tytułu wywalczonego w Stanach Zjednoczonych w ubiegłym roku. Finał rywalizacji pań odbędzie się w 6 września.

Iga Świątek CHARLY TRIBALLEAU AFP

Iga Świątek Sarah Stier AFP