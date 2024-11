Czeka na starcie z Igą Świątek. Będzie miała po swojej stronie publiczność

Tenis. Paula Badosa o meczu z Igą Świątek

"Zakończyłam rok bardzo dobrze i przygotowywałam się bardzo ciężko przez kilka tygodni" - powiedziała. Przyznała, że czyni ją to "bardzo pewną siebie i chętną do reprezentowania swojego kraju".

Badosa przystąpi do niego po świetnej drugiej połowie sezonu, w której udało jej się zbliżyć do pierwszej dziesiątki. "To był rok wielu emocji, najgorszych i najlepszych. Prawda jest taka, że skończyłam go bardzo dobrze" - podsumowała.