Czeka na bój ze Świątek. I nagle kompletnie zaskoczyła. "Musiałam to zrobić"

Kto przeglądał w czwartek media społecznościowe, ten zapewne trafił na mnóstwo zdjęć i filmików przedstawiających różnorakie przebrania przygotowane z okazji Halloween. Co ciekawe, swoją kreacją postanowiła błysnąć także przygotowująca się do startu w turnieju WTA Finals w Rijadzie Cori "Coco" Gauff. Tenisistka ze Stanów Zjednoczonych postanowiła przebrać się za jednego ze złoczyńców z Universum Marvela - Deadpoola.

Tenis. Pokaz tańca Coco Gauff przed startem WTA Finals. Amerykanka skradła show

20-letnia zawodniczka zamieściła w sieci zdjęcie, do którego zapozowała wraz ze swoim młodszym bratem Cameronem, przebranym za Wolverine'a. Co więcej, nauczyła się także - już w pojedynkę - specjalnego, ikonicznego układu taneczny, który także zaprezentowała swoim fanom.

Musiałam to zrobić

Coco Gauff to jedna z zawodniczek, które zakwalifikowały się do starty w tegorocznej edycji turnieju WTA Finals, wieńczącej cały sezon. Reprezentantka Stanów Zjednoczonych podczas losowania trafiła do Grupy Pomarańczowej, podobnie jak jej rodaczka Jessica Pegula, Czeszka Barbora Krejcikova oraz obecna wiceliderka światowego rankingu - Iga Świątek.