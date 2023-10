Dobry występ w Pekinie ważniejszy, niż się wydaje

Występ w Pekinie jest dla reprezentantki Polski bardzo ważny. Przede wszystkim - to ostatni sprawdzian przed finałami WTA w meksykańskim Cancun . Te zmagania odbędą się w dniach 29 października - 5 listopada . Z racji tego, że finał turnieju w Chinach zaplanowano na 8 października (trzymamy kciuki, aby odbył się z udziałem Polki ), nasza tenisistka wróci do kraju i będzie miała jeszcze trochę czasu na odpoczynek i dobre przygotowanie do wieńczących sezon WTA rozgrywek dla najlepszych tenisistek 2023 roku .

Z drugiej strony - raszynianka walczy o bardzo cenne punkty do rankingu, które w dalszej perspektywie mogą jej pomóc wrócić na pozycję liderki rankingu. Za awans do drugiej rundy jest co prawda "tylko" 65 pkt, ale już za tytuł finalistki można liczyć na sumę 600 oczek. Dla zwyciężczyni przewidziano 1000 pkt do rankingu.