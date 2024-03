Nietypowe, a wręcz groteskowe i cyrkowe, sceny w meczu Igi Świątek z Juliją Putincewą w meczu BNP Paribas Open w Indian Wells. Kazaszka uciekała się do osobliwych rozwiązań, by wytrącić rywalkę z równowagi. A to "tańczyła" przy linii, a to próbowała serwisu od dołu. Co na to Polka? Poradziła sobie koncertowo i nie dała się sprowokować. Po spotkaniu zasygnalizowała jednak, że zachowanie przeciwniczki było zaskakujące. "Chyba nigdy mi się to nie zdarzyło" - przyznała, komentując jedno z zagrań.