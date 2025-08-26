Elina Switolina słynęła w ostatnich latach z solidnych występów na Wielkim Szlemie. W tym sezonie Ukrainka dwukrotnie meldowała się w ćwierćfinale. Podczas Australian Open pokonała ją Madison Keys, a w trakcie Roland Garros lepsza okazała się od niej Iga Świątek. Tak się składa, że obie panie mogły się spotkać ze sobą na tym samym etapie także podczas US Open. Ukrainka znalazła się bowiem w gronie potencjalnych rywalek Polki na drodze do najlepszej "4" nowojorskich zmagań.

30-latka z Odessy została rozstawiona z "12". W premierowej fazie trafiła na Annę Bondar, notowaną na 97. miejscu w rankingu, czyli 82 lokaty niżej. Tak się składa, że to już trzeci raz w tym sezonie, gdy obie spotykają się podczas wielkoszlemowej imprezy. Podczas Roland Garros i Wimbledonu reprezentantka naszych wschodnich sąsiadów triumfowała bez straty seta. Także i tym razem Switolina była murowaną faworytką do awansu do kolejnej fazy. Niespodziewanie doszło jednak do rewanżu za poprzednie porażki. Elina sensacyjnie została pokonana przez Węgierkę.

US Open: Elina Switolina kontra Anna Bondar w pierwszej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Switoliny. Ukrainka nieźle zainaugurowała pojedynek. Najpierw utrzymała swoje podanie, a potem miała nawet break pointa na 2:0. Ostatecznie Bondar wykorzystała jednak drugą okazję na remis. Jeszcze więcej szans na przełamanie dla Eliny pojawiło się w trakcie czwartego gema. Wówczas turniejowa "12" posiadała aż pięć piłek na 3:1. Mimo to była nieskuteczna w kluczowych momentach, popełniała błędy. To się zemściło na reprezentantce naszych wschodnich sąsiadów w następnych minutach.

W trakcie piątego rozdania to Anna niespodziewanie wywalczyła sobie dwa break pointy z rzędu. Po drugim z nich po raz pierwszy wyszła na prowadzenie i zaczęła uciekać znacznie wyżej notowanej przeciwniczce. W siódmym gemie Switolina nie wykorzystała okazji na trzecie "oczko". Jeszcze raz straciła podanie i przy stanie 5:2 Węgierka serwowała po zwycięstwo w premierowej odsłonie. Zawodniczka z końcówki setki zamieniła trzeciego setbola w wynik 6:2.

Ukrainka nie pomogła sobie także na starcie drugiej części pojedynku. W pierwszym gemie posiadała aż cztery szanse na 1:0, ale po raz kolejny dała się przełamać. Doskonała seria Bondar trwała, ostatecznie zatrzymała się na siedmiu "oczkach". W trakcie trzeciego rozdania Elina wróciła ze stanu 15-30 i zdobyła premierowego gema na swoje konto w tej partii. Po chwili taki sam powrót zanotowała Węgierka. Później zaś stało się coś, co jeszcze bardziej oddaliło Switolinę od wygranej. Od momentu, gdy turniejowa "12" prowadziła 40-0, przegrała dziewięć punktów z rzędu. To pozwoliło Annie powiększyć przewagę do wyniku 5:1.

Sytuacja reprezentantki naszych wschodnich sąsiadów wyglądała na arcytrudną. Mimo to Elina nie poddawała się i walczyła o powrót. Zobaczyliśmy najlepszy fragment w wykonaniu Switoliny. Ruszyła w pogoń i zaczęła wywierać presję na rywalce. Ukrainka odrabiała stratę, robiło się coraz ciekawiej. W pewnym momencie zrobiło się już tylko 5:4 dla Bondar. Wtedy Anna miała drugą szansę na zamknięcie spotkania przy własnym podaniu. Źle rozpoczęła dziesiąte rozdanie, od wyraźnego błędu w trakcie akcji. Później jednak posłała kilka znakomitych serwisów, które pozwoliły jej odzyskać kontrolę nad wydarzeniami. Ostatecznie Węgierka zdołała pokonać Elinę 6:1, 6:4.

Po ostatniej piłce Ukrainka roztrzaskała rakietę ze złości o kort. Trudno się dziwić, bo jej tegoroczny start w Nowym Jorku przyniósł ogromne rozczarowanie. Po raz ostatni Switolina odpadła w pierwszej rundzie wielkoszlemowej imprezy w 2018 roku. Miało to miejsce podczas Wimbledonu. Sensacja stała się faktem. Bondar wzięła rewanż za poprzednie porażki i zagra w drugiej rundzie z Marią Sakkari. Z kolei Idze Świątek wypadła jedna z groźniejszych rywalek na drodze do półfinału US Open.

Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

