Cudowny gest Igi Świątek! Polka wystosowała gorący apel

Do tego, że Iga Świątek jest nie tylko genialną tenisistką, ale i dobrym człowiekiem, zdążyliśmy się już przyzwyczaić. 21-latka kolejny raz udowodniła, że leży jej na sercu pomoc potrzebującym, apelując do swoich fanów o czynny udział w tegorocznej "Szlachetnej Paczce". Liderka rankingu WTA nie ograniczyła się jednak tylko do próśb - sama dała bowiem przykład, pomagając jednej z rodzin.