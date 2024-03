Coś niesamowitego, Iga Świątek wyróżniona. Mało kto zdołał to osiągnąć

Iga Świątek to jedna z największych gwiazd kobiecego tenisa. Polka od dłuższego już czasu nosi miano liderki światowego rankingu i nic nie wskazuje na to, aby miała w najbliższym czasie stracić prowadzenie w tej klasyfikacji. 22-letnia raszynianka na swoim koncie ma już cztery tytuły wielkoszlemowe i wiele wskazuje na to, że w tym sezonie zgarnie kolejne prestiżowe trofeum. Nasza reprezentantka bowiem od dwóch lat pozostaje niepokonana na kortach w Paryżu i już teraz stawiana jest w roli faworytki przed tegoroczną edycją turnieju Rolanda Garrosa.

Iga Świątek ma "swojego Rolexa". Co za wyróżnienie dla liderki światowego rankingu

"Mam Datejust i uwielbiam go. Jest elegancki, dość mały i prosty, co jest idealne, ponieważ cenię sobie wygodę i prostotę w życiu codziennym. Noszę go prawie cały czas poza kortem. Stał się ważnym elementem moich niesportowych stylizacji, które są proste z nutką elegancji. Pierwszy raz miałam na sobie Rolexa podczas sesji zdjęciowej do magazynu o modzie i wtedy zdałam sobie sprawę, że pasuje on i podkreśla każdą stylizację, dodając jej wyrazistego elementu elegancji i charakteru" - zdradziła wówczas.