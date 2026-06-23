Córki miliardera zadarły z Igą Świątek. Są już dwie. Będzie konfrontacja

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

W czołowej setce rankingu WTA figurują tylko dwie zawodniczki, o których mówi się, że to "córki miliardera". Ich ojcowie rzeczywiście zbili fortunę na udanych interesach. To Amerykanki Jessica Pegula i Emma Navarro. Tak się składa, że los kojarzy je z Igą Świątek na trawiastych kortach w Bad Homburg. Z tą pierwszą Polka przegrała finał ubiegłorocznej edycji, z tą drugą już w środę rozpocznie kolejny turniej.

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Iga ŚwiątekAFP

To była ogromna niespodzianka dla wszystkich. W pierwszym tygodniu lata 2025 roku Iga Świątek zaprezentowała znakomitą formę w niemieckim Bad Homburg. Po raz pierwszy w seniorskiej karierze dotarła do finału na korcie trawiastym.

Był to też jej premierowy finał WTA pod szkoleniową pieczą Wima Fissette'a. Nie sięgnęła jednak po tytuł. W decydującym boju musiała uznać wyższość Jessiki Peguli, ulegając jej 4:6, 5:7.

Iga Świątek kontra córka miliardera. Powtórka w Bad Homburg. Tym razem już w 1/8 finału

Po roku Raszynianka wraca na ten sam obiekt. I znów... stanie naprzeciw amerykańskiej rywalki ponadprzeciętnie majętnej. Już w pierwszym występie musi się uporać z Emmą Navarro (24. WTA).

Ojciec Emmy to potentat w sektorze bankowym. Jego majątek szacowany jest 3,2 mld dolarów. Chętnie inwestuje w sport - stał się właścicielem i głównym organizatorem tenisowych turniejów w Cincinnati (Świątek sięgnęła tam po tytuł w sierpniu 2025) i Charleston.

Z kolei Pegula senior dorobił się w branży naftowej i gazowej. Zbił fortunę - jego aktywa wyceniane są dzisiaj na 9,3 mld dolarów. Do wszystkiego doszedł od zera, bez odziedziczonego kapitału.

Jessica i Emma nie muszą grać w tenisa, by żyć dostatnie i wygodnie. Po prostu kochają tę dyscyplinę sportu. I od zawsze w rodzinnych domach uczone były szacunku dla wytrwałej pracy.

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Na korcie finansowy status nie ma oczywiście żadnego znaczenia. Media chętnie jednak wykorzystują każdą okazję, by dla ubarwienia relacji przypomnieć, że do gry przystępuje córka krezusa. Bez względu na to, czy w akcji oglądamy akurat Pegulę czy Navarro.

Tej pierwszej Iga zdążyła się już zrewanżować za ubiegłoroczną porażkę z Bad Homburg. W maju pokonała ją w ćwierćfinale Italian Open. To była w zasadzie deklasacja - 6:1, 6:2.

Teraz pora na wyrównanie rachunków z Navarro. Ostatniej jesieni Świątek została przez nią wyrzucona z China Open. W 1/8 finału Polka uległa niżej notowanej rywalce 4:6, 6:4, 0:6.

Najgorsze zaczęło się jednak dopiero potem. To po tej porażce na Igę wylała się w sieci fala hejtu, jakiej wcześniej Raszynianka nie doświadczyła. Screeny obelg i inwektyw skierowanych pod swoim adresem zamieściła w mediach społecznościowych. Szerzej pisaliśmy o tym TUTAJ.

Do najbliższej konfrontacji Świątek - Navarro dojdzie w środę nie przed godz. 15:30. Relacja live z tego spotkania w sportowym serwisie Interii.

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Tenisistka w fioletowej czapce podczas intensywnego uderzenia piłki rakietą, z wyraźną koncentracją na twarzy i dynamicznym ruchem ramienia na tle ciemnego boiska z fioletowym światłem.
Iga ŚwiątekIMAGO/NOUSHADEast News
Zbliżenie skoncentrowane na tenisistce podczas intensywnej wymiany piłki, wyraz determinacji na twarzy, widoczne logo sponsorów na stroju sportowym.
Emma NavarroHu Jingwen/Xinhua via AFP AFP


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