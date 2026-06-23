Córki miliardera zadarły z Igą Świątek. Są już dwie. Będzie konfrontacja

To była ogromna niespodzianka dla wszystkich. W pierwszym tygodniu lata 2025 roku Iga Świątek zaprezentowała znakomitą formę w niemieckim Bad Homburg. Po raz pierwszy w seniorskiej karierze dotarła do finału na korcie trawiastym.

Był to też jej premierowy finał WTA pod szkoleniową pieczą Wima Fissette'a. Nie sięgnęła jednak po tytuł. W decydującym boju musiała uznać wyższość Jessiki Peguli, ulegając jej 4:6, 5:7.

Iga Świątek kontra córka miliardera. Powtórka w Bad Homburg. Tym razem już w 1/8 finału

Po roku Raszynianka wraca na ten sam obiekt. I znów... stanie naprzeciw amerykańskiej rywalki ponadprzeciętnie majętnej. Już w pierwszym występie musi się uporać z Emmą Navarro (24. WTA).

Ojciec Emmy to potentat w sektorze bankowym. Jego majątek szacowany jest 3,2 mld dolarów. Chętnie inwestuje w sport - stał się właścicielem i głównym organizatorem tenisowych turniejów w Cincinnati (Świątek sięgnęła tam po tytuł w sierpniu 2025) i Charleston.

Z kolei Pegula senior dorobił się w branży naftowej i gazowej. Zbił fortunę - jego aktywa wyceniane są dzisiaj na 9,3 mld dolarów. Do wszystkiego doszedł od zera, bez odziedziczonego kapitału.

Jessica i Emma nie muszą grać w tenisa, by żyć dostatnie i wygodnie. Po prostu kochają tę dyscyplinę sportu. I od zawsze w rodzinnych domach uczone były szacunku dla wytrwałej pracy.

Na korcie finansowy status nie ma oczywiście żadnego znaczenia. Media chętnie jednak wykorzystują każdą okazję, by dla ubarwienia relacji przypomnieć, że do gry przystępuje córka krezusa. Bez względu na to, czy w akcji oglądamy akurat Pegulę czy Navarro.

Tej pierwszej Iga zdążyła się już zrewanżować za ubiegłoroczną porażkę z Bad Homburg. W maju pokonała ją w ćwierćfinale Italian Open. To była w zasadzie deklasacja - 6:1, 6:2.

Teraz pora na wyrównanie rachunków z Navarro. Ostatniej jesieni Świątek została przez nią wyrzucona z China Open. W 1/8 finału Polka uległa niżej notowanej rywalce 4:6, 6:4, 0:6.

Najgorsze zaczęło się jednak dopiero potem. To po tej porażce na Igę wylała się w sieci fala hejtu, jakiej wcześniej Raszynianka nie doświadczyła. Screeny obelg i inwektyw skierowanych pod swoim adresem zamieściła w mediach społecznościowych. Szerzej pisaliśmy o tym TUTAJ.

Do najbliższej konfrontacji Świątek - Navarro dojdzie w środę nie przed godz. 15:30. Relacja live z tego spotkania w sportowym serwisie Interii.

Iga Świątek Andrew Schwartz/SIPA East News

Iga Świątek IMAGO/NOUSHAD East News

Emma Navarro Hu Jingwen/Xinhua via AFP AFP





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