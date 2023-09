Iga Świątek pierwszy raz od ponad 520 dni rozpoczęła nowy tydzień, nie jako liderka światowego rankingu. Polka została podczas US Open wyprzedzona przez Arynę Sabalenkę , która w USA dotarła aż do finału, który przegrała z Coco Gauff . Amerykanka dzięki temu zwycięstwu awansowała o trzy pozycję i obecnie plasuje się na ostatnim miejscu podium w zestawieniu WTA.

Gauff nie zagra w Guadalajarze! Prostsza droga dla Świątek

Dzięki temu Gauff udało się nawet wygrać z Igą Świątek. Obie panie spotkały się na etapie półfinału turnieju WTA 1000 w Cincinati. To był już ich ósmy mecz. Polka podchodziła do niego z bilansem 7:0. Faworytka tego meczu musiała być więc jedna. Była nią oczywiście Iga, która przegrała jednak w trzech setach i do Nowego Jorku jechała z dużym niedosytem.