Coraz mniej niejasności wokół Świątek. Kolejna kwestia została wyjaśniona

WTA Finals praktycznie kończy tenisowy sezon - po nim odbędą się jeszcze finałowe zmagania w Billie Jean King Cup , ale nie mają już one znaczenia dla indywidualnych rankingów tenisistek. Do połowy grudnia odbywają się jeszcze challengery WTA, będące jednak szansą na poprawienie rankingu dla zawodniczek z dalszych miejsc , zwykle z końca pierwszej setki i początku drugiej na światowej liście.

Stawka jest spora - zwyciężczyni, jeśli wygra też wszystkie mecze w fazie grupowej, może zgarnąć 1500 punktów - za samo zwycięstwo w grupie jest 250 pkt, a za wyjście na mecz - 125. No i budżet imprezy znacznie wzrósł w porównaniu do zeszłego roku - teraz na nagrody przeznaczono aż 9 milionów dolarów . Choć to i tak znacznie mniej niż przed wybuchem pandemii , gdy finały WTA odbyły się w Chinach.

Iga Świątek, Aryna Sabalenka i nie tylko. Jessica Pegula jako piąta pewna startu w WTA Finals

Iga Świątek jest już spokojna o to, że po raz trzeci z rzędu zagra w tym ostatnim w roku indywidualnym turnieju. Swój udział zapewniła sobie latem, zaraz po Arynie Sabalence , która ma w dorobku Race już 8220 punktów. Polka, dla porównania, ma o ponad 1300 pkt mniej (6905). Świątek niby wygrała o jeden turniej więcej od swojej rywalki, ale to Białorusinka gra w tym roku równiej , zwłaszcza w najważniejszych imprezach, czyli Wielkich Szlemach i WTA 1000 Mandatory.

Na początku września do dwóch liderek dołączyły kolejne dwie zawodniczki - udział w rywalizacji w Cancun najpierw zapewniła sobie Jelena Rybakina, a zaraz po niej - triumfatorka US Open Coco Gauff. Teraz zaś, dzięki awansowi do finału turnieju w Tokio, to samo spotkało przyjaciółkę i deblową partnerkę 19-latki: Jessicę Pegulę.