Collins znów zaczęła mówić o Świątek. O tych słowach będzie głośno

W drodze do tytułu na Wimbledonie Iga Świątek w trzeciej rundzie zmierzyła się z Danielle Collins. Nasza reprezentantka bez najmniejszych problemów pokonała Amerykankę 6:2, 6:3. Ostatnio jej rywalka zagościła w podcascie "Reign with Josh Smith", gdzie w pewnym momencie wróciła do tamtego pojedynku. Tym razem Collins - wbrew pozorom - wypowiedziała się o Świątek w bardzo ciepłych słowach.