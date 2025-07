Iga Świątek z Danielle Collins na kortach mierzyły się ze sobą wielokrotnie. Zwykle to Polka wychodziła górą z ich rywalizacji, ale z reguły były to bardzo wyrównane spotkania, które często kończyły się dopiero po trzech setach wyrównanej rywalizacji. Najgłośniej o rywalizacji Amerykanki z Polką było po ubiegłorocznym ćwierćfinale igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Wówczas doszło bowiem do scen, które obiegły całą sieć, a o słowach Collins mówiło się bardzo długo. Na paryskich kortach doszło do sytuacji, w której Amerykanka przy próbie minięcia naszej zawodniczki, trafiła w nią piłką w brzuch, a Świątek wręcz zgięła się w pół pod siatką i przez kilka sekund nie mogła złapać oddechu. Ta sytuacja rozwścieczyła Polkę, która wygrała cały mecz.

Po spotkaniu Collins oskarżyła Świątek o "fałszywość". - Powiedziałam Idze, że nie musi być nieszczera, fałszywa w kontekście mojej kontuzji. Dużo dzieje się przed kamerą czy wśród ludzi, ale to, co dzieje się w szatni to już inna sprawa - powiedziała Amerykanka. Później doszło do bardzo chłodnego powitania, podczas reprezentacyjnego United Cup, gdy Collins nawet nie spojrzała na Świątek, podając jej rękę.