Collins wróciła do meczu ze Świątek. Znów ma pretensje. Niebywałe

Collins przechodzi samą siebie. Wróciła do meczu ze Świątek i powiedziała to

W nim oprócz przemyśleń nt. starcia z Kenin odniosła się również do... pojedynku ze Świątek w Rzymie. Amerykanka kolejny raz dolała oliwy do ognia, udowadniając, że skromność nie jest jej najmocniejszą stroną. Tym razem Danielle Collins bolał fakt, że po tamtym spotkaniu kibice i eksperci nie skupili się na jej świetnej formie, a zajęli się słabszą dyspozycją Polki.

Myślę, że zagrałam naprawdę dobrze przeciwko Idze. Nie otrzymałam za to zbyt wielu pochwał, bo oczywiście chodzi o to, jak źle zagrała ona. Wszystko kręciło się wokół tego

- Czasami może to utrudniać świętowanie zwycięstwa. Kiedy czujesz, że zagrałaś dobry mecz i po prostu... nieważne - ucięła Collins z ironicznym, nieco szyderczym uśmiechem na twarzy. - No więc, byłam z tego powodu zadowolona, ale radzenie sobie z tym nie było już zabawne, nie tak to sobie wyobrażałam (...) trzeba to po prostu przełknąć- skwitowała. Zmagania w głównej drabince Roland Garros rozpoczną się 25 maja.