Wczoraj Polacy zachowali 100% skuteczność w docieraniu do najlepszej "4" United Cup. Nasi reprezentanci meldują się w tej fazie rozgrywek już po raz czwarty z rzędu. Podczas piątkowego starcia pojawiły się pierwsze trudności. Po tym, jak Hubert Hurkacz zanotował premierową przegraną w pojedynczym spotkaniu, o wszystkim decydował dopiero mikst. W nim koncert dali jednak Katarzyna Kawa i Jan Zieliński. Polski duet pokonał parę Storm Hunter/John-Patrick Smith 6:4, 6:0 i dzięki temu nasza ekipa znalazła się w półfinale.

Dzisiaj pojawia się szansa na to, by zrewanżować się Amerykanom za ubiegłoroczny finał drużynowych zmagań. Wówczas tenisiści z USA triumfowali 2-0 - najpierw Coco Gauff pokonała Igę Świątek, a potem Taylor Fritz zwyciężył w potyczce z Hubertem Hurkaczem. Teraz obie ekipy spotkają się o jedną fazę wcześniej. Zostanie także odwrócona kolejność pojedynków. Nie przed godz. 7:30 czasu polskiego rozpocznie się mecz Fritz - Hurkacz, a co najmniej 90 minut później Gauff - Świątek.

Sporo mówi się o starciu Coco z Igą. Będzie to ich już 16. bezpośredni mecz na poziomie zawodowym. Dotychczasowy bilans H2H jest korzystny dla Polki, prowadzi w nim 11-4. Ostatnie pojedynki zmieniły jednak nieco obraz tej rywalizacji. Trzy poprzednie potyczki kończyły się zwycięstwem Amerykanki. Raszynianka będzie zatem chciała przerwać niekorzystną passę i wrócić na triumfalną ścieżkę.

United Cup: Danielle Collins o meczu Iga Świątek - Coco Gauff

O szansach obu zawodniczek w tym meczu wypowiedziała się m.in. Danielle Collins. Przed rokiem 32-latka przebywała w boksie z pozostałymi reprezentantami Stanów Zjednoczonych. W tym sezonie pauzuje jednak na początku rozgrywek i w związku z tym wcieliła się w rolę ekspertki stacji Tennis Channel. Nagranie z jej przemówieniem trafiło do sieci. Najpierw Collins odniosła się do szans swojej rodaczki.

Rozwiń

"Myślę, że w takich drużynowych rozgrywkach Coco świetnie się bawi. Czerpie frajdę z przebywania ze wszystkimi graczami, ma poczucie koleżeństwa. Sądzę, że to daje jej dodatkową motywację, by naprawdę się postarać - a to jest zawodniczka, o której wiesz, że chce wygrywać. I tak, zdecydowanie tak myślę, że Coco ma tutaj całkiem duże szanse przeciwko Idze" - przekazała Danielle. Potem odniosła się do Igi.

Patrząc jednak na sposób, w jaki Iga gra - mam na myśli, że ona jest niebezpieczna, gdy widzi wolniejsze piłki. Po prostu to czuje, jeżeli większość osób nie może z tym zbyt wiele zrobić. Zapowiada się na dobry mecz, więc zobaczymy

Zobaczymy, jak w rzeczywistości potoczy się kolejne rozdanie w tej arcyciekawej konfrontacji. Dla obu tenisistek będzie to istotny sprawdzian przed rozpoczynającym się już za osiem dni Australian Open. Relacje z meczu Polska - USA będą dostępne TUTAJ. Transmisje z United Cup można śledzić na sportowych antenach Polsatu.

Iga Świątek: Cieszę się z jakości mojej gry. To na pewno był dobry mecz Polsat Sport

Danielle Collins SCOTT TAETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Iga Świątek DAISUKE URAKAMI AFP

Coco Gauff DIMITAR DILKOFF AFP