Collins szybko na drodze Świątek, a to nie wszystko. Znamy drabinkę WTA 1000 w Rzymie

Turniej WTA 1000 w Rzymie został w ostatnich latach zdominowany przez Igę Świątek. Polka wygrała trzy z czterech poprzednich edycji zmagań w stolicy Włoch. Miało to miejsce w 2021, 2022 i 2024 roku. Dwa sezony temu raszynianka zatrzymała się na ćwierćfinale. Wtedy na przeszkodzie stanęły problemy zdrowotne, przez co nasza zawodniczka nie dokończyła ćwierćfinałowego starcia z Jeleną Rybakiną, kreczując w trzecim secie. To właśnie reprezentantka Kazachstanu zgarnęła wówczas główną nagrodę.

Od kilkudziesięciu godzin Świątek przebywa już na terytorium Italii. W sobotę miała odrobinę czasu na relaks, spacerowała po Rzymie ze swoją przyjaciółką - Mają Chwalińską. Wczoraj Iga odbyła swój pierwszy trening na Campo Centrale. Jej sparingpartnerką okazała się Wiktoria Azarenka. Dzisiaj o godz. 12:00 Polka ma zaplanowane kolejne zajęcia - tym razem z Ons Jabeur.

Zmagania w stolicy Włoch będą dla wielu tenisistek z czołówki ostatnim sprawdzianem przed rozpoczynającym się za trzy tygodnie wielkoszlemowym Roland Garros. Nie zabraknie na starcie najgroźniejszych rywalek raszynianki. W roli turniejowej "1" wystąpi Aryna Sabalenka. Pojawią się także Coco Gauff i Jessica Pegula. Amerykanki będą walczyć w Rzymie o to, by wyprzedzić 23-latkę w rankingu WTA i dzięki temu zyskać lepsze rozstawienie w Paryżu.

WTA Madryt: Znamy turniejową drabinkę. Wiemy, z kim może rozpocząć Iga Świątek

Dzisiaj, tuż po godz. 11:00, odbyło się losowanie turniejowej drabinki. Chociaż ścieżka rozpisana jest na 128 zawodniczek, to 32 najwyżej rozstawione tenisistki mają wolny los w pierwszej rundzie. Z takiego przywileju skorzystają m.in. wiceliderka rankingu Iga Świątek oraz inne nasze reprezentantki - Magdalena Fręch i Magda Linette. Dzięki temu Polki rozpoczną zmagania od drugiej fazy. Świątek zmierzy się z Eliną Awanesian lub Elisabettą Cocciaretto, Fręch zagra z Wiktorią Azarenką lub Camilą Osorio, a Linette - z Belindą Bencić lub kwalifikantką. Reklama

W trzeciej rundzie może dojść do starcia pomiędzy Igą Świątek i Danielle Collins. Amerykanka rozpocznie zmagania od meczu z Poliną Kudiermietową lub kwalifikantką. W ew. 1/8 finału na Polkę może czekać Elina Switolina, która również dotarła do półfinału WTA 1000 w Madrycie. W ćwiartce raszynianki ponownie znalazły się takie tenisistki, jak Madison Keys czy Paula Badosa. Tym razem w połówce wiceliderki rankingu pojawiła się Jessica Pegula, a Coco Gauff trafiła do części Aryny Sabalenki.

Teoretycznie jest szansa, byśmy mieli aż cztery nasze reprezentantki w głównej drabince. A to dlatego, że w eliminacjach do WTA 1000 w Rzymie bierze udział Maja Chwalińska. Przyjaciółka Igi Świątek rozpoczęła zmagania w kwalifikacjach od potyczki z Julią Starodubcewą. Jeśli wygra swoje spotkanie, to w decydującej rundzie zmierzy się z triumfatorką starcia Maria Sakkari - Chloe Paquet.

Potencjalne mecze z udziałem Polek w drugiej rundzie:

Iga Świątek - Elina Awanesian/Elisabetta Cocciaretto

Magdalena Fręch - Wiktoria Azarenka/Camila Osorio

Magda Linette - Belinda Bencić/kwalifikantka

Główne zmagania w ramach WTA 1000 w Rzymie potrwają od 6 do 17 maja. Najważniejsze informacje dotyczące turnieju we Włoszech będzie można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interia Sport. Relacje z meczów z udziałem Polek również ukażą w naszym serwisie.

