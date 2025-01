Collins wprost o problemach Świątek. Szczera reakcja na pytanie

O sytuację związaną ze Świątek zapytana została Danielle Collins . Amerykanka od dłuższego czasu nie ukrywa swojej niechęci do reprezentantki Polski i nie wypowiadała się o niej zbyt przychylnie . Dlatego słowa cytowane przez portal sportskeeda.com mogą być nieco zaskakujące. " Szczerze współczuję osobom, które doświadczyły problemów zanieczyszczeniem ich suplementów. Zdaję sobie sprawę, że to poważna rzecz " - powiedziała Collins.

Muszę jednak przyznać, że jakoś szczególnie się tym nie przejmowałam, bo mam poczucie zaufania do środków, które zażywam na co dzień.

Collins dodała jednocześnie, że jej zaufanie do suplementów wynika z testów, jakie przechodzą dane leki. "Myślę, że wiele produktów przechodzi obecnie rygorystyczne testy w niezależnych podmiotach, a także w fabrykach, gdzie są produkowane. Dlatego nie jest to coś, czego się obawiam" - oceniła. "Suplementy i witaminy, które zażywam zawsze przechodzą testy. Biorę tylko to, co jest zatwierdzone i certyfikowane. To moja reguła, którą stosuję przez całą karierę" - podsumowała Collins.