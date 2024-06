Coco Gauff zareagowała po meczu Igi Świątek, ależ słowa. "Skraj przepaści"

Skupiła się na postaci Osaki, której historię uważa za inspirującą. Przypomnijmy, że Japonka wróciła do touru po urodzeniu córeczki. Nie grała od października 2022 do grudnia 2023 roku.

Coco Gauff po meczu Świątek - Osaka: "Fajine widzieć Naomi powracającą"

Zawsze jej kibicuję. Myślę, że powrót z macierzyństwa i to, że pokazała taki poziom przeciwko Idze, jest świetne. To dobre dla kobiecego tenisa i kobiet w ogóle, że można wrócić, grać na wysokim poziomie, doprowadzić numer 1 na świecie na skraj przepaści

Mała pochwała znalazła się też dla naszej rodaczki. - Dobre dla Igi Świątek jest to, że udało jej się przetrwać ten mecz. Naomi nie jest łatwą osobą do gry w drugiej rundzie, bez względu na to, w jakiej jest formie. Obie są trudnymi zawodniczkami do grania. Zwłaszcza Iga na kortach ziemnych jest bardzo trudna - zakończyła amerykańska triumfatorka zeszłorocznego US Open. Przypomnijmy, że może się zmierzyć z raszynianką w półfinale trwającej imprezy.