Coco Gauff rozpływa się nad Igą Świątek. Co za słowa! To wszystko na dzień przed półfinałem

Iga Świątek zdaje się wracać do formy. Polka po nieudanym US Open i występie w Tokio, w końcu gra tak, jak nas do tego przez poprzednie kilkanaście miesięcy przyzwyczaiła. Wiceliderka światowego rankingu jest już w półfinale turnieju WTA 1000 w Chinach. O finał zagra z Amerykanką Coco Gauff. Mistrzyni US Open jest zachwycona Świątek. - Musisz być gotowa na wszystko - powiedziała po swoim ćwierćfinale.