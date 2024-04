Co zrobiła Iga Świątek? Niewiarygodne, druga taka historia w XXI wieku

Iga Świątek wygrała w ćwierćfinale turnieju w Stuttgarcie z Emmą Raducanu, choć nie było to łatwe spotkanie. Ostatecznie Polka wyszła zwycięsko z tego pojedynku, ale musiała naprawdę pokazać dużo ze swoich umiejętności. Tym samym pokonała byłą tryumfatorkę US Open. Dla liderki rankingu WTA było to już jedenaste z rzędu zwycięstwo z byłymi zwyciężczyniami imprez rangi Wielkiego Szlema bez straty seta. W XXI wieku dokonała tego tylko Serena Williams.