Po wygranej w Roland Garros 2023 przyszła pora na odpoczynek i zregenerowanie sił. Ale gdzieś z tyłu głowy Igi Świątek pojawia się już zapewne myśl o zbliżającym się Wimbledonie , który rozpocznie się 3 lipca. W ramach przygotowania do Wielkiego Szlema liderka rankingu WTA rozpoczęła treningi na kortach trawiastych w Niemczech. Weźmie też udział w turnieju WTA 250 Bad Homburg .

Nie jest tajemnicą, że Świątek najlepiej czuje się na mączce, więc występy w Wielkiej Brytanii zawsze są dla niej sporym wyzwaniem . "Gra na trawie jest szybsza i piłka niżej się odbija. Chyba średnio 10 centymetrów niżej niż na mączce. Doślizgiwanie się do piłek jest ryzykowne, więc poruszanie się trzeba zmienić. A jak dobrze się gra na Rolandzie, to jest mniej czasu na przygotowanie się do trawy" - wyjaśniła w rozmowie ze Sport.pl. I dodała: