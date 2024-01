Co za zwroty akcji w drugim secie. Iga Świątek daje Polsce awans do półfinału United Cup

Ćwierćfinałowy pojedynek reprezentacji Polski i Chin rozpoczął się znakomicie z perspektywy naszej kadry. Hubert Hurkacz pewnie pokonał Zhizhena Zhanga 6:3, 6:4 , przełamując rywala po jednym razie w obu setach. Tym razem Iga Świątek miała zatem bardziej komfortową sytuację przed swoim pojedynkiem, bowiem wrocławianin zapewnił punkt, który gwarantował grę o awans do półfinału co najmniej w mikście.

Raszynianka była jednak faworytką spotkania z Qinwen Zheng, przez co liczyliśmy, że rozstrzygnie kwestię wygranej w europejsko-azjatyckiej rywalizacji już po meczach singlowych. Dotychczasowe pojedynki liderki rankingu WTA z chińską tenisistką nie należały do najłatwiejszych, w 3 z 4 rozegranych bezpośrednich meczów dochodziło do trzysetówek, ale za każdym razem górą była nasza tenisistka. Ponadto 22-latka rywalizowała o swoje trzecie zwycięstwo w grze pojedynczej podczas rozgrywek United Cup.