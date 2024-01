Wcześniej wrocławianin przegrał w trzech setach z Davidovichem Fokiną. Raszynianka musiała więc gonić rezultat w konfrontacji z Sorribes Tormo. Spisała się świetnie, wygrywając ze stratą zaledwie trzech gemów. W jednej z wymian pokazała wielkie umiejętności bekhendowe. Choć to zawodniczka urodzona w Castelló de la Plana serwowała, to Polka miała przewagę pozycyjną dzięki świetnemu returnowi. Wymiana łącznie zamknęła się w aż 18 uderzeniach, a to ostatnie było naprawdę bardzo celne.