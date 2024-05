Co za wyznanie Igi Świątek. Przyznała, co chciałaby dostać od Nadala

Rafael Nadal spełnił prośbę przeciwnika

Rafael Nadal w 1/16 finału turnieju w Madrycie pokonał Argentyńczyka Pedra Cachina (91. ATP) 6:1, 6(5):7(7), 6:3 i awansował do ćwierćfinału rozgrywek. Po meczu doszło do zaskakującego zdarzenia - przegrany podszedł do Hiszpana i... poprosił go o koszulkę. Nadal spełnił jego prośbę, czym zachwycony Cachin pochwalił się na Instagramie.