Co za wyznanie Igi Świątek. Chodzi o bycie numerem jeden na świecie

Polka przyznała, że nauczyła się już żyć z presją utrzymywania pozycji numer jeden na świecie albo walczenia o nią. 22-letnia raszynianka odzyskała liderowanie po zwycięstwie nad Amerykanką Jessicą Pegulą 6:1, 6:0 w finale mistrzostw WTA . W półfinale nasza tenisistka wygrała z Aryną Sabalenką po meczu rozgrywanym przez dwa dni z powodu złych warunków atmosferycznych. Białorusinka odebrała Świątek we wrześniu prowadzenie w rankingu.

W sumie Polka w 2023 roku wygrała 68 meczów, co jest najlepszym wynikiem w tourze od 10 lat. Wtedy Amerykanka Serena Williams zwyciężyła w 79 spotkaniach.

Raszynianka po finale w Meksyku mówiła o tym, jak trudne było dla niej zajęcie miejsca na szczycie światowego rankingu, kiedy osiągnęła go po raz pierwszy, ale teraz wie, że na nie zasługuje.

Odrobiłam lekcję i nie chciałam, aby pozycja w rankingu miała na mnie wpływ. Trochę to pomogło - trudno nie myśleć o takich rzeczach, ale kiedy wychodziłam na kort, to wiedziałam, że muszę się skupić na czymś innym

I w 2023 roku to jej się udało, bo triumfowała w sześciu imprezach, a na koniec sezonu zanotowała serię 11 wygranych meczów z rzędu, którą zwieńczyła wygraną w Cancun. Została tym samym czwartą tenisistką, która okazała się najlepsza w finałach WTA przed 23. urodzinami. Przed nią były to: Belgijka Kim Clijsters , Rosjanka Maria Szarapowa i Czeszka Petra Kvitova .

Tenis. Iga Świątek nie myślała, że odzyska pozycję numeru jeden w tym roku

Poza tym w Meksyku Polka straciła zaledwie 20 gemów , co jest najlepszym wynikiem, odkąd w tym turnieju wprowadzono fazę grupową w 2003 roku.

"Warunki tutaj były dość trudne - pomogło mi się to skupić tylko na pracy nóg, uderzeniach i nie myśleć o całej reszcie. Powrót na pozycję numeru jeden to spełnienie marzeń. Nie spodziewałam się, że to nastąpi teraz. Myślałam, że kolejny rok będzie moim rokiem" - powiedziała Świątek.