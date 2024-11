Co za wsparcie dla Aryny Sabalenki. Nietypowy gość na korcie i takie słowa

Sabalenka, która walczy w Rijadzie nie tylko o pierwszy w karierze tytuł w finałąch, ale także o zakończenie roku na pierwszym miejscu w światowym rankingu, nie miała słabszego momentu w pierwszym spotkaniu turnieju. W pierwszym secie co prawda już w trzecim gemie musiała bronić break-pointa, jednak bez większych problemów utrzymała podanie. Chwilę później sama przełamała rywalkę, wykorzystując chwilę jej dekoncentracji, i to wystarczyło jej do zwycięstwa 6:3.

Reklama