Iga Świątek i Aryna Sabalenka to dwie czołowe tenisistki tego sezonu, co zresztą świetnie widać po rankingu WTA. Mimo tego, organizatorzy turnieju w Madrycie nie ustrzegli się pewnej wpadki. W jednym z wpisów opublikowanych w mediach społecznościowych nawiązano do wygranej Sabalenki nad Camilą Osorio, ale rzecz w tym, że w nagraniu do niego dołączonym zamiast Białorusinki znalazła się właśnie Świątek. Internauci wykorzystali moment, by pożartować z pomyłki.