47:4 w setach i koniec. Iga Świątek przegrała w Paryżu po trzech latach

- Bez dwóch zdań miałam dziurę na bekhendzie i rzadko mi się to zdarza, bo to moje najlepsze zagranie. Technicznie nie byłam dobrze ustawiona. Pewnie też ze względu na napięcie i to, że mecze grałam dzień po dniu, więc nie mieliśmy kiedy doszlifować tego, choc to nie jest żadne usprawiedliwienie. Starałam się to korygować w trakcie meczu, ale totalnie mi to nie wychodziło, a ona to wykorzystała - mówiła na gorąco w rozmowie z Eurosportem. Pisaliśmy o tym pod tym linkiem.