Co za wiadomość, WTA ogłasza ws. Igi Świątek. Nie ma żadnych wątpliwości

Polscy fani czekają już zapewne jednak także na to, aż do gry wróci liderka rankingu WTA - Iga Świątek, dla której nadchodzi ulubiona część sezonu. 22-latka nie kryje bowiem, że najlepiej czuje się na kortach ziemnych, co potwierdza w zasadzie co rok, zwłaszcza podczas wielkoszlemowego Rolanda Garrosa.