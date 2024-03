Co za wiadomość dla Igi Świątek. Wielkie wyróżnienie przed meczem w Indian Wells

Co ze stanem zdrowia Igi Świątek? Niepokojące doniesienia przed Indian Wells

Do Indian Wells Polka przystąpi od drugiej rundy, a do tego jako faworytka do triumfu. W ubiegłym roku w Stanach Zjednoczonych Świątek dotarła do półfinału. W nim musiała uznać wyższość późniejszej triumfatorki - Jeleny Rybakiny. Pierwszą rywalką Igi na Indian Wells w 2024 roku będzie Amerykanka Danielle Collins.