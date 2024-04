Co za słowa rywalki Świątek przed meczem. Zdradziła, co myśli o Polce

Z Elise Mertens zmierzy się już w czwartek Iga Świątek w ramach drugiej rundy turnieju Porsche Tennis Grand Prix, od której Polka rozpoczyna zmagania w Stuttgarcie. Belgijka we wtorek nie bez problemów pokonała Tatjanę Marię i to ona będzie pierwszą rywalką najlepszej rakiety świata. Na konferencji prasowej ujawniła, jak zamierza przygotować się do meczu z liderką rankingu. Zdradziła też, co myśli o Polce.