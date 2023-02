Iga Świątek podczas wielkoszlemowego turnieju Australian Open dotarła do IV rundy i wciąż - z dużą przewagą - jest liderką rankingu WTA. 21-letnia Polka musi jednak strzec się na każdym roku i z konsekwencją z każdym kolejnym turnieju bronić punktów, wywalczonych przed rokiem. Rywalki czekają tylko na to, by zdetronizować Igi Świątek i - jak uważa jeden z izraelskich ekspertów - jeśli nasza tenisistka nie będzie na sto procent gotowa do każdego meczu, "zostanie zniszczona".