Co za słowa o Idze Świątek. Z takim określeniem się jeszcze nie spotkała

Iga Świątek ma za sobą udane tygodnie. Raszynianka po krótkiej przerwie spowodowanej kontuzją żeber, w świetnym stylu wróciła do rywalizacji na najwyższym poziomie. Najpierw obroniła tytuł w Stuttgarcie i zgarnęła kolejne porsche do swojej kolekcji, a później z wysokiego C wystartowała w stolicy Hiszpanii.