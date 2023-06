Co za słowa Nadala o Idze Świątek. To mówi wszystko o ich relacji. "Już nie mogę się doczekać"

Iga Świątek i Rafael Nadal od kilku lat utrzymują bardzo dobre relacje . Polka nigdy nie ukrywała, że to właśnie Hiszpan jest jej największym tenisowym idolem. Popularny "Rafa" wydaje się być z tego niezmiernie dumny i po każdym wielkim sukcesie Świątek składa jej specjalne gratulacje za pośrednictwem mediów społecznościowych .

W trakcie swojej kariery Nadal sam specjalizował się w grze na mączce i wygrał Rolanda Garrosa aż czternaście razy, bijąc wszelkie rekordy tego turnieju . Po kobiecym finale French Open w 2023 roku hiszpański mistrz zwrócił się bezpośrednio do Igi Świątek za pośrednictwem swojego Instagrama.

Rafael Nadal gratuluje Idze Świątek. Niebawem zrobi to osobiście

W następnej relacji popularny "Rafa" zamieścił zdjęcie Świątek z pucharem French Open na tle Wieży Eiffla. Dodał to tego emotikon napiętego bicepsa i pocałunku. To mówi wszystko o ich relacji - Hiszpan czuje ogromną słabość do polskiej mistrzyni i bardzo docenia jej sportową klasę.