Co za słowa legendy o Idze Świątek. Mówi o kluczowej zmianie

Mats Wilande r w trakcie swojej tenisowej kariery w grze pojedynczej siedmiokrotnie wygrywał wielkoszlemowe turnieje. Jedynym, na którym nigdy nie odniósł zwycięstwa, jest Wimbledon . Szwed doskonale rozumie więc przypadek Igi Świątek, która do tej pory również miała problem z trawiastymi kortami. Tym razem zauważył jednak ważną zmianę, która może sprawić, że Polka odniesie tu wielki sukces.

We wcześniejszych latach Iga Świątek nie potrafiła zakwalifikować się dalej niż do czwartej rundy Wimbledonu. Według Matsa Wilandera już niedługo ta sytuacja ulegnie zmianie, a Polka stanie się główną faworytką do zwycięstwa w całym turnieju.