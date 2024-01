Co za słowa Agnieszki Radwańskiej o Idze Świątek. Nie kryje tego

Poza tym 4 kwietnia 2022 roku została numerem jeden świecie. I tę pozycję straciła tylko na moment w zeszłym roku po US Open w Nowym Jorku. Końcówka poprzedniego sezonu znowu należała do Polki, a zwycięstwa w Pekinie i finałach WTA pozwoliły jej wrócić na czoło, które zajmuje do tej pory. W sumie już 87 tygodni, co daje jej 10 miejsce na liście wszech czasów .

"Patrzę na nią z coraz większym podziwem, bo wejść na szczyt, to jedno, a utrzymać się na kolejny rok, to drugie. Kolejne lata, obrona tytułów, pokazała to już nieraz, więc to jest naprawdę niełatwa rzecz. Mówimy o ciągłej presji z każdej strony, a ona sobie z nią nieźle radzi, więc to pokazuje, jak mocna jest zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym" - powiedziała o Świątek Agnieszka Radwańska w rozmowie na podcaście "Break Point".