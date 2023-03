Indian Wells. Iga Świątek zaimponowała piekielną siłą bekhendu

Najlepszy przykład miał miejsce pod koniec pierwszej partii. Cirstea starała się odpowiadać na kolejne mocne uderzenia Polki, robiła to zresztą naprawdę nieźle, ale ostatecznie nie zdało się to na nic. Świątek na koniec akcji "poczęstowała" ją potężnym bekhendem, który wylądował bardzo blisko linii końcowej. Rumunka nie miała szans do niego zdążyć. Pod wielkim wrażeniem była komentująca spotkanie sprawozdawczyni WTA TV, która po tym zagraniu liderki światowego rankingu tylko delikatnie zaśmiała się z podziwem. - Może następnym razem uderz bekhendem jeszcze mocniej? - pytał z kolei oficjalny profil WTA.