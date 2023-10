Co za sceny z Igą Świątek. Zdjęcia natychmiast podbiły sieć

Iga Świątek jest obecnie na ostatniej prostej w kwestii przygotować do turnieju WTA Finals . Polka poleciała do meksykańskiego Cancun podbudowana popisową grą na kortach w Pekinie . W stolicy Chin 22-latka zmazała złe wrażenie powstałe po nieudanym występie w Tokio i sięgnęła po tytuł, ogrywając w wielkim finale 6:2, 6:2 rosyjską tenisistkę Ludmiłę Samsonową .

Associated Press / © 2023 Associated Press

Magda Linette - Iga Świątek 0-2. Skrót meczu. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Co za sceny podczas powitania Świątek. Tego się nie spodziewała

Chociaż pierwsze mecze turnieju w Cancun rozpoczną się w niedzielę 29 października, Iga Świątek zdecydowała się przylecieć do Meksyku już tydzień wcześniej, by odpowiednio zaaklimatyzować się przed finałową batalią w tym sezonie. Na lotnisku czekało na nią niespodziewane powitanie.

Walka o pozycję liderki

Wczesny przylot do Meksyku pokazuje, że Świątek bardzo poważnie podeszła do tego startu. Warto przypomnieć, że udany występ Igi Świątek w turnieju WTA Finals może sprawić, że Polka na koniec sezonu wyprzedzi Arynę Sabalenkę i odzyska fotel liderki rankingu WTA. Obecnie różnica między oboma paniami wynosi 836 punktów .