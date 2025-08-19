Co za pseudonim! Tak jeszcze nikt nie nazwał Świątek. Jedno słowo, dwa serduszka

Wróćmy jeszcze na chwilę do finału Świątek - Paolini. Na trybunach zasiadło wielu kibiców, ale jeden z nich zwrócił szczególną uwagę. Miał on tabliczkę z dwoma serduszkami i napisem "Cinciątek". - Tego się nie spodziewałem - napisał na X, komentator tenisa Dawid Żbik.

Kibic Świątek postanowił połączyć nazwę miasta, w którym rozgrywany był turniej i nazwisko tenisistki. Natychmiast niektórzy fani w sieci zwrócili uwagę, że można w szybki sposób połączyć nazwy wszystkich miast, w których rozgrywane są turnieje rangi WTA 1000 z nazwiskiem Polki. W ten sposób powstałyby "Dubaitek", "Dohatek", "Torontek" czy "Wuhąntek".

Przed Polką jeszcze dwa turnieje rangi WTA 1000 w 2025 roku. Na przełomie września i października zagra w Pekinie i Wuhan. Teraz czas jednak na wielkoszlemowy US Open, który rozpoczyna się 24 sierpnia. Polka rozstawiona będzie z numerem "2". Z kolei we wtorek i środę w Nowym Jorku rozegrany zostanie turniej mikstów z udziałem gwiazd światowego formatu. Polka zagra w parze z Casperem Ruudem. W 1/8 finału zmierzą z Madison Keys i Francesem Tiafoe. Mecz zaplanowano na wtorek (19 sierpnia) nie przed godz. 18:00. Relacja tekstowa z tego spotkania w serwisie Interia Sport.

Iga Świątek wygrała turniej w Cincinnati Mark Lyons PAP/EPA

Iga Świątek wygrała z Jeleną Rybakiną w półfinale turnieju w Cincinnati 2025 DYLAN BUELL AFP

Iga Świątek wygrała turniej w Cincinnati PAP/EPA/Mark Lyons PAP

Paolini przed finałem z Igą Świątek: Nie sposób przewidzieć, kiedy i gdzie go trafi. WIDEO AP © 2025 Associated Press