Co za pseudonim! Tak jeszcze nikt nie nazwał Świątek. Jedno słowo, dwa serduszka
Iga Świątek triumfowała w turnieju WTA 1000 w Cincinnati. 24-latka w finale pokonała Jasmine Paolini i sięgnęła po swój jedenasty tytuł w turnieju rangi WTA 1000. Dzięki temu awansowała także na drugą pozycję w światowym zestawieniu. W trakcie wielkiego finału jeden z fanów wymyślił dla Polki nowy pseudonim. Tak jej jeszcze nikt nie nazwał.
Iga Świątek w nocy z poniedziałku na wtorek wygrała turniej WTA 1000 w Cincinnati. W wielkim finale pokonała Jasmine Paolini 7:5, 6:4. Włoszka sprawiła w pierwszym secie sporo problemów naszej reprezentantce, ale w drugim secie miała już wszystko pod kontrolą. Tym samym Świątek wygrała jedenasty turniej rangi WTA 1000. Jak zauważył "OptaAce" na portalu X, Świątek wyprzedziła tym samym Wiktorię Azarenkę, która ma dziesięć takich triumfów. Przed Polką już tylko Serena Williams.
Wróćmy jeszcze na chwilę do finału Świątek - Paolini. Na trybunach zasiadło wielu kibiców, ale jeden z nich zwrócił szczególną uwagę. Miał on tabliczkę z dwoma serduszkami i napisem "Cinciątek". - Tego się nie spodziewałem - napisał na X, komentator tenisa Dawid Żbik.
Kibic Świątek postanowił połączyć nazwę miasta, w którym rozgrywany był turniej i nazwisko tenisistki. Natychmiast niektórzy fani w sieci zwrócili uwagę, że można w szybki sposób połączyć nazwy wszystkich miast, w których rozgrywane są turnieje rangi WTA 1000 z nazwiskiem Polki. W ten sposób powstałyby "Dubaitek", "Dohatek", "Torontek" czy "Wuhąntek".
Przed Polką jeszcze dwa turnieje rangi WTA 1000 w 2025 roku. Na przełomie września i października zagra w Pekinie i Wuhan. Teraz czas jednak na wielkoszlemowy US Open, który rozpoczyna się 24 sierpnia. Polka rozstawiona będzie z numerem "2". Z kolei we wtorek i środę w Nowym Jorku rozegrany zostanie turniej mikstów z udziałem gwiazd światowego formatu. Polka zagra w parze z Casperem Ruudem. W 1/8 finału zmierzą z Madison Keys i Francesem Tiafoe. Mecz zaplanowano na wtorek (19 sierpnia) nie przed godz. 18:00. Relacja tekstowa z tego spotkania w serwisie Interia Sport.