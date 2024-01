Co za obrazki z meczu Świątek. Nie zostawili jej samej. Wymowny komentarz Polki

Dla Igi Świątek tegoroczny United Cup był znakomitą, choć zakończoną bolesnym akcentem imprezą. Polacy dotarli aż do finału, gdzie niestety musieli uznać wyższość Niemców, choć akurat liderka rankingu WTA okazała się lepsza od Angelique Kerber. Jednak porażka Huberta Hurkacza, a także miksta sprawiły, że to nasi zachodni sąsiedzi finalnie cieszyli się z triumfu. Mimo to w obozie Świątek mogliśmy oglądać pozytywnie nastrajające obrazki, choć poprzedzone łzami Polki.