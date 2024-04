Po przegranej Iga Świątek skomentowała mecz ze swoim udziałem podczas konferencji prasowej. Odpowiadając na pytania dziennikarzy stwierdziła, że popracuje między innymi nad tym, by następnym razem być górą w tak trudnych spotkaniach.

Myślę, że zareagowałem dobrze [...], ale w trzecim secie mój poziom znowu trochę spadł. Zawsze staram się znaleźć rozwiązania, nie poddaję się, ale to wciąż nie wystarczyło, aby wygrać cały mecz. Na pewno to dobrze, że udało mi się wygrać drugiego seta, ale i tak będę ciężko pracowała, żeby wygrywać takie spotkania

WTA Stuttgart. Iga Świątek zabrała głos po porażce, zagadkowy post Polki

W niedzielę natomiast, gdy Jelena Rybakina oraz Marta Kostiuk sposobiły się do rozpoczęcia finałowego starcia, Iga Świątek jeszcze raz wróciła do swojego występu na kortach w Stuttgarcie, podsumowując go za pośrednictwem mediów społecznościowych.