Co za niezwykła pamiątka na lata. Iga Świątek dołączyła do... sesji ślubnej

Małgorzata i Piotr, para, która w środę odbyła fotograficzną sesję ślubną na kortach warszawskiej Legii, na długo zapamięta ten dzień. Nie chodzi jednak tylko o samą sesję - okazało się, że na kortach przebywała akurat Iga Świątek, trenująca w Polsce po powrocie z US Open. Gwiazda tenisa chętnie dołączyła do nowożeńców i wraz z nimi pozowała do pamiątkowych fotografii.