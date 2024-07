Co za głos ws. Igi Świątek prosto z Rosji. Mowa o igrzyskach olimpijskich

W sobotę 3 sierpnia na paryskim korcie centralnym Rolanda Garrosa (areny im. Philippe'a Chatriera) odbędzie się finał gry pojedynczej kobiet w turnieju olimpijskim. Polscy kibice mają nadzieję, że tego dnia w Paryżu obejrzą w akcji Igę Świątek. Raszynianka wygrała French Open 2020, 2022, 2023 i 2024, co daje argumenty na realne oczekiwanie walki o złoty medal. Nasza rodaczka w sobotę odpadła z Wimbledonu i może się skupiać na powrocie do gry na mączce.

Pietrowa w grze podwójnej wygrała WTA Finals 2012, była finalistką Rolanda Garrosa i US Open. Z kolei w singlu doszła do dwóch półfinałów French Open, a także ćwierćfinałów Australian Open, Wimbledonu i US Open (po dwa w każdym z tych miejsc).

Rosjanie chwalą Igę Świątek. Przypomnieli o passie z 2022 roku

Choć turniej The Championships trwa, to jego prestiż w tym roku jest nieco "zaburzony" przez nadchodzące IO czy wycofanie się Aryny Sabalenki z powodu urazu jeszcze przed pierwszym meczem. Wydaje się, że faworytką do triumfu jest Jelena Rybakina. Byłby to jej drugi na tych kortach - wcześniej była najlepsza w 2022 roku, kiedy w finale pokonała Ons Jabeur.