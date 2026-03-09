Co za cacko. O taki samochód powalczy Iga Świątek. Jest warty prawie milion złotych

Iga Świątek nie bez przyczyny zyskała miano "królowej mączki". Polka na kortach ziemnych czuje się jak w domu, choć nieco zaprzecza temu poprzedni sezonu. Iga zwykle rywalizacje na mączce rozpoczyna od wizyty w Niemczech, a konkretnie w imprezie WTA 500 w Stuttgarcie.

To turniej, który Świątek darzy wyjątkowym uczuciem. Iga wygrała tam w 2022 i 2023 roku. Każde z tych zwycięstw wiązało się z niewiarygodnie wartościową nagrodą. Sponsorem imprezy jest bowiem motoryzacyjny potentat, a więc niemiecka marka produkująca luksusowe samochody - Porsche.

Niewiarygodna nagroda na szali występu Świątek. Warta jest fortunę

Każda z wygranych wiązała się właśnie z dodaniem do swojego garażu nowego samochodu. W 2022 roku było to Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo, rok później było to Porsche Taycan S Sport Turismo. Ten drugi model oddała swojemu ojcu - Tomaszowi Świątkowi.

W tym roku organizatorzy również przewidzieli niesamowitą nagrodę. Porsche w swoich mediach społecznościowych przekazało, że na szali będzie Porsche 911 Carrera S Cabriolet w kolorze limonkowym. Producent w wersji bazowej wycenia ten samochód na kwotę około 850 tysięcy złotych.

Przy odpowiednich modyfikacjach bez problemu może ona przekroczyć milion złotych. Samochód do "setki" rozpędza się w mniej niż cztery sekundy. Pod maską ma sześciocylindrowy silnik trzylitrowy, a maszyna ma moc aż 480 koni mechanicznych. Maksymalnie rozpędza się do 308 km/h.

