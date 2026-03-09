Co za cacko. O taki samochód powalczy Iga Świątek. Jest warty prawie milion złotych
Już za rogiem widać tę część tenisowego sezonu, gdy zawodnicy i zawodniczki grają głównie w turniejach na kortach ziemnych. Ten okres uwielbia Iga Świątek i praktycznie co roku zaczyna go od występu w Stuttgarcie. W tym roku organizatorzy przewidzieli gigantyczną nagrodę. Samochód, który będzie do wygrania jest warty blisko milion złotych.
Iga Świątek nie bez przyczyny zyskała miano "królowej mączki". Polka na kortach ziemnych czuje się jak w domu, choć nieco zaprzecza temu poprzedni sezonu. Iga zwykle rywalizacje na mączce rozpoczyna od wizyty w Niemczech, a konkretnie w imprezie WTA 500 w Stuttgarcie.
To turniej, który Świątek darzy wyjątkowym uczuciem. Iga wygrała tam w 2022 i 2023 roku. Każde z tych zwycięstw wiązało się z niewiarygodnie wartościową nagrodą. Sponsorem imprezy jest bowiem motoryzacyjny potentat, a więc niemiecka marka produkująca luksusowe samochody - Porsche.
Niewiarygodna nagroda na szali występu Świątek. Warta jest fortunę
Każda z wygranych wiązała się właśnie z dodaniem do swojego garażu nowego samochodu. W 2022 roku było to Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo, rok później było to Porsche Taycan S Sport Turismo. Ten drugi model oddała swojemu ojcu - Tomaszowi Świątkowi.
W tym roku organizatorzy również przewidzieli niesamowitą nagrodę. Porsche w swoich mediach społecznościowych przekazało, że na szali będzie Porsche 911 Carrera S Cabriolet w kolorze limonkowym. Producent w wersji bazowej wycenia ten samochód na kwotę około 850 tysięcy złotych.
Przy odpowiednich modyfikacjach bez problemu może ona przekroczyć milion złotych. Samochód do "setki" rozpędza się w mniej niż cztery sekundy. Pod maską ma sześciocylindrowy silnik trzylitrowy, a maszyna ma moc aż 480 koni mechanicznych. Maksymalnie rozpędza się do 308 km/h.