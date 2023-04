Co z przewagą Igi Świątek w rankingu WTA? Wielki powrót rywalki do czołówki

Na drugim miejscu jest Sabalenka. Białorusinka odpadła w ćwierćfinale w Miami, ale zgromadziła 6945 punktów, czyli traci 2030 do Polki, a jeszcze przed dwoma imprezami w Stanach Zjednoczonych to było ponad 4000. W tym tygodniu tenisistka urodzona w Mińsku nie powiększy swojego dorobku, ponieważ nie zagra w Charlestonie , choć pierwotnie zgłosiła się do tego turnieju. Wszystko przez uraz.