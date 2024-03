Co z meczem Igi Świątek? Kłopoty w Miami, organizatorzy mają problem

Na piątek zaplanowano pierwszy mecz Igi Świątek w turnieju WTA 1000 w Miami. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że dzisiaj do spotkania nie dojdzie. Na przeszkodzie staje deszcz, który od samego rana mocno uprzykrza życie organizatorom zmagań na Florydzie. Do tej pory nie rozpoczęło się ani jedno spotkanie. Niepokojące są także obrazki, jakie otrzymujemy bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych.