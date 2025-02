Co z meczami Świątek i Sabalenki? Problemy w Dubaju, organizatorzy rozkładają ręce

Na wtorek zaplanowano wszystkie mecze drugiej rundy singla podczas turnieju WTA 1000 w Dubaju, a także kilka deblowych starć. Mecze na czterech kortach ruszyły tuż po godz. 8:00 czasu polskiego. Z czasem do gry zaczęły jednak wchodzić warunki pogodowe. Trzy spotkania udało się zakończyć, a najwięcej problemów pojawiło się na korcie centralnym, gdzie zmagania były non stop przerywane, nawet co kilka punktów.

