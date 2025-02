Co z meczami Świątek i Sabalenki? Coraz gorsza sytuacja w Dubaju, organizatorzy bezradni

Na wtorek zaplanowano wszystkie mecze drugiej rundy singla podczas turnieju WTA 1000 w Dubaju, a także kilka deblowych starć. Mecze na czterech kortach ruszyły tuż po godz. 8:00 czasu polskiego. Z czasem do gry zaczęły jednak wchodzić warunki pogodowe. Trzy spotkania udało się zakończyć ( Rybakina - Uchijima , Badosa - Mertens i Noskova - Sznajder), a najwięcej problemów pojawiło się na korcie centralnym, gdzie zmagania były non stop przerywane, nawet co kilka punktów.

Około 20 minut po godz. 11:00 czasu polskiego, Jasmine Paolini i Eva Lys opuściły główny obiekt przy piłce meczowej dla Włoszki (jest 6:2, 6:5 40-30 z perspektywy odbierającej tenisistki z polskimi korzeniami). Do tej chwili zawodniczki nie pojawiły się na arenie. Aktualny komunikat wskazuje, że gra zostanie wznowiona nie przed godz. 15:00 czasu polskiego. Organizatorzy już kilkukrotnie suszyli kort, ale po chwili przestawali z powodu kolejnych opadów. Na dodatek służby nie są zbyt dobrze przygotowane na ew. deszcz. Nie posiadają sprzętu, który najlepiej sprawdza się w osuszaniu areny. Używają głównie mopów i mioteł do odprowadzania wody.

Problemy organizatorów w Dubaju. Co z wtorkowym planem gier?

Mecz z udziałem Igi Świątek i Wiktorii Azarenki został wyznaczony jako drugi w kolejności na korcie centralnym , czyli rozpocznie się zaraz po zakończeniu spotkania Paolini - Lys. Teoretycznie Włoszka i Niemka mogą powrócić do gry na zaledwie jedną piłkę, ale jeśli tenisistka naszych zachodnich sąsiadów wyjdzie z opresji, to pojedynek może się rozciągnąć o jeszcze jednego seta. Nie wiadomo też, jak rozwinie się sytuacja pogodowa w Dubaju, zatem pozostaje jedynie czekać na kolejne komunikaty ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Polka i tak nie ma złej sytuacji. Najgorzej wygląda obecnie sprawa związana z meczem Aryny Sabalenki. Jej pojedynek z Weroniką Kudiermietową wyznaczono dopiero jako ostatni na korcie centralnym, czyli piąty w kolejności. Jeśli opady w Dubaju nie ustaną, to organizatorzy mogą być zmuszeni do korekt w planie gier. A i tak nie jest pewne, że i one pomogą rozegrać dzisiaj spotkanie Białorusince. Liderka rankingu WTA z pewnością wolałaby uniknąć takiego rozwiązania, bowiem to by potencjalnie oznaczało dwa pojedynki do rozegrania w środę. Na jutro zaplanowano bowiem wszystkie batalie trzeciej rundy tysięcznika w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.